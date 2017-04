(tom/TJ) - Am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr ging bei der der Feuerwehr in Wintger ein Brandalarm ein: In Stockem brannte ein Wohnhaus. Mit Unterstützung der Feuerwehr aus Clerf konnte der Brand schnell gelöscht werden. Insgesamt waren 35 Feuerwehrleute im Einsatz. Interessant ist, dass ein Rauchmelder von gerade einmal neun Euro die Hausbewohnet weckte und somit Schlimmeres verhinderte. Das Feuer ging von einem Kamin aus.

Im Verlauf der Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute eine Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg und Munition auf dem Dachboden, so dass der Minenräumdienst der Armee angefordert werden musste.



Verletzt wurde niemand, das Haus ist allerdings vorerst unbewohnbar.