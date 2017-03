(mth) - Eine 45-jährige Luxemburgerin aus Losheim am See (D) hinterließ 2016 fremdenfeindliche Kommentare unter einem Onlineartikel auf der Facebook-Seite des Luxemburger Worts, in dem sie vor „nicht christlichen Flüchtlingen“ warnte, ihnen unterstellte, „Terroristen“ und „Vergewaltiger“ zu sein, welche „die Werte in unserem Luxemburg“ zerstören würden.

Der Kommentar wurde zwar zeitnah gelöscht, doch aufmerksame Leser meldeten ihn auf der „Bee Secure Stopline“. Der vorsitzende Richter erinnerte am Donnerstag die Frau daran, dass „dummes Geschwätz am Stammtisch durchgehe, im Internet jedoch nichts verloren gehe“.

Die Staatsanwaltschaft sah sechs Monate Haft sowie eine Geldstrafe als angemessen an, angesichts der Einsicht der Angeklagten spreche jedoch nichts dagegen, die Strafe in gemeinnützige Arbeit umzuwandeln. Das Urteil fällt am 4. Mai.