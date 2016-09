(ml) - Im Gefängnis von Schrassig kam es am Montagabend zu einem Aufstand. 19 Häftlinge aus einer Abteilung versperrten gegen 21:40 Uhr zwei Zugänge zu ihrem Zellenblock. Nur wenig später legten sie in einem Gemeinschaftsraum ein Feuer, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der Brand sei jedoch von der Berufsfeuerwehr durch ein gebrochenes Fenster gelöscht worden.

Die Situation war erst gegen 01:20 Uhr wieder unter Kontrolle. Im Einsatz war eine Spezialeinheit der Polizei, die den Gefängniswärtern zur Seite stand. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Materialschaden hält sich in Grenzen, heißt es weiter.



Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr, mehrere Ambulanzen, sowie die Staatsanwaltschaft und die Generalstaatsanwaltschaft. Einzelheiten über die Gründe der Revolte gibt es derzeit nicht. Informationen denen zufolge in mehreren Zellen ein Feuer gelegt worden sei, wurden bisher von offizieller Seite noch nicht bestätigt.



