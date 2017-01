(SH) - Großalarm am 27. April 2015 in der Haftanstalt in Schrassig: In seiner Zelle hat ein Häftling Feuer gelegt. Seit Dienstag steht der mittlerweile 21-jährige Paulo A. hierfür vor Gericht. Mitangeklagt ist auch Alessandro F., der seinem Zellennachbarn ein Feuerzeug zugeschossen haben soll.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wollte Paulo A. mit seiner Tat seine Wut zum Ausdruck bringen, da ihm mitgeteilt worden war, dass ein Gefängniswärter ihn als homosexuell bezeichnet habe. Durch solche Gerüchte sei das Leben in einem Gefängnis nicht schön, hatte er dem psychiatrischen Gutachter erklärt. Tatsächlich soll es sich aber um ein Missverständnis und eine falsche Übersetzung handeln.

Ruhe vor dem Sturm

Dennoch hatte der Hauptangeklagte, der sich zum Tatzeitpunkt in Untersuchungshaft befand, am 27. April 2015 um ein Gespräch mit einer Krankenpflegerin gebeten. „Er hatte den Alarmknopf gedrückt und mitgeteilt, dass er sich die Adern aufschneiden würde, wenn er keinen Termin in der Psychiatrie bekommen würde“, erklärte ein Gefängniswärter vor Gericht.



Das Gespräch hatte den Häftling zunächst beruhigt, sodass er gegen 17 Uhr wieder in seinen Trakt gebracht wurde. Als die Türen dann später am Abend verschlossen werden sollten, weigerte sich Paulo A. zunächst in seine Zelle zu gehen, gab dann jedoch nach. Kurz vor 22 Uhr folgte ein weiterer Alarm. Der Häftling begann zu rebellieren, beschimpfte und bedrohte einen Wärter und verbarrikadierte dann den Eingang zu seiner Zelle.

Dieser rief zunächst Verstärkung, bemerkte dann jedoch, dass es in der Zelle brannte – ein Feuer, für das Paulo A. verantwortlich sein soll, indem er Kleider, Tücher und eine Matratze angezündet hätte.

Ein Bild der Verwüstung

Nur durch das schnelle Eingreifen des Personals der Haftanstalt, konnte größerer Schaden vermieden werden. Dies bestätigte auch ein Brandexperte. „Ohne die Löschmaßnahmen wäre es wohl zu einem Vollbrand gekommen“, so der Experte. Ein Übergreifen auf das obere Stockwerk oder den Flur wäre wohl unwahrscheinlich gewesen, durch die Hitzeentwicklung hätte es jedoch zu Schäden an der Bausubstanz kommen können.

Dennoch wurden einige Personen verletzt. Denn als die Wärter das Feuer löschen wollten, warf Paulo A. mit diversen Gegenständen in ihre Richtung. „Die Zelle war verwüstet“, erklärte ein Beamter des Mess- und Erkennungsdienstes, der vor Ort die Spurensicherung durchführte.



"Einen Vorfall wie diesen, bei dem ein Häftling Feuer legt und sich in seiner Zelle verbarrikadiert, hatte ich nie zuvor erlebt", meinte unterdessen ein Beamter der Haftanstalt, der nach dem Vorfall während sieben Monaten seiner Arbeit nicht mehr nachgehen konnte. Vor lauter Rauch hätte man nichts mehr gesehen. Paulo A. hätte unterdessen nicht aufgehört, mit Gegenständen in Richtung der Wärter zu werfen. Auch als er bereits am Boden gelegen hätte, hätte er sich weiter gewehrt.



Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.

