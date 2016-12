(lb) - Im Internet gibt es diverse Betrugsmaschen, denen immer wieder gutgläubige Menschen zum Opfer fallen. Davon kann eine Bewohnerin aus Luxemburg ein Lied singen. Sie ist gleich in mehrere dieser Fallen getappt und hat dabei insgesamt 5.000 Euro verloren.

So vertraute die Frau einem Mann, zu dem sie monatelang Kontakt hatte und dessen Bekanntschaft sie in einem sozialen Netzwerk gemacht hatte. Als dieser sie nach mehreren Monaten um 4.000 Euro bat, um angebliche Arztkosten nach einem erlittenen Unfall zu begleichen, willigte die Frau ein.

Aus Mitleid überwies sie das Geld über Western Union. Kurze Zeit später, nach Erhalt des Geldes, meldete sich der Mann nicht mehr. Die Frau schöpfte Verdacht und fing an, diesbezüglich Recherchen im Internet zu machen.

Dabei tappte sie allerdings in eine weitere Betrugsfalle. Sie stieß auf die Internetseite einer vermeintlichen Bank, die sich spezifisch an Betrugsopfer richtet. Der Deal: Die "Bank" bietet den Opfern an, ihr verlorenes Geld an sie zurückzuzahlen.

Wieder 1.000 Euro weg

Als die Frau die "Bank" per E-Mail kontaktierte, wurde sie gebeten, im Vorfeld Anmeldegebühren von 1.000 Euro zu begleichen. Nach Abschluss der Anmeldung werde ihr der geforderte Betrag zurück überwiesen, hieß es.



Im guten Glauben kam die Frau auch dieser Aufforderung nach und wurde erneut um ihr Geld betrogen.



Der Vorfall kam ihr erst dann merkwürdig vor als die "Bank" ein weiteres Mal Geld forderte. Erst als sie schlussendlich die Polizei am Dienstagmorgen aufsuchte, um diese um Rat zu bitten, wurde ihr bewusst, dass sie Opfer mehrerer Betrugsmaschen wurde.