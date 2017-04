(ml/jag) - Nach den Turbulenzen in den vergangenen Wochen will der "Groupe de support psychologique" (GSP) einen Neuanfang starten. Um den internen Streit beizulegen, hatte der Direktor der "Administration de secours", Paul Schroeder, am Mittwoch eine Unterredung mit den GSP-Mitgliedern. Nach der Sitzung erklärte sich Léon Kraus bereit, seinen Rücktritt einzureichen.



Kraus hatte sich im Prozess gegen den Ex-Pfarrer aus Belair, öffentlich hinter den Angeklagten gestellt, der sich wegen Pädophilie vor Gericht verantworten musste. Charel Bruck, der Leiter des Groupe de support psychologique, hatte das Vorgehen von Léon Kraus scharf kritisiert und ein Disziplinarverfahren gefordert. Zu einem späteren Zeitpunkt trat Bruck zusammen mit 14 weiteren Mitgliedern zurück.



"Ich werde beide Rücktrittsgesuche an Innenminister Dan Kersch weiterleiten und dann hoffe ich , dass unser Mitarbeiter bald wieder zur Ruhe kommen," so Paul Schroeder, Direktor der "Administration des services de secours" auf Nachfrage.

Schroeder betonte, dass die Verdienste von Leon Kraus in keinster Weise geschmälert würden."Ich verstehe, dass ihm diese Entscheidung nicht einfach gefallen ist.Der GSP ist sein Kind."



Das Allgemeinwohl der Rettungsdienste müsste gegenüber den persönlichen Interessen der Mitglieder Vorrang haben, unterstreicht Direktor Paul Schroeder in einer Pressemitteilung. Die Arbeitsweise des GSP müsse gewährleistet bleiben. Ziel sei es, die psychologische Betreuung von Menschen sicherzustellen, die Opfer von Unfällen, Geschehnissen oder Katastrophen sind.



Leon Kraus meinte auf Nachfrage, dass es ihn sehr schmerzen würde. " Ich wollte aber auf keinen Fall die jahrelange Arbeit des GSP sabotieren, deshalb habe ich mich entschieden zu gehen. Damit sind aber längst nicht alle Probleme innerhalb des GSP geklärt. Ich habe die Unterstützung der Mehrheit der Mitarbeiter. Ich werde mich jetzt mit anderen Wohltätigkeitsbereiche beschäftigen, ich falle nicht in ein Loch."