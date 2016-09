(str) - In Esch-Lankelz standen am frühen Mittwochabend zwei Lagerhallen gleich neben der Kontrollstation in Flammen. Dort sind vorliegenden Informationen zufolge eine Autowerkstatt und ein Restaurant untergebracht. Es steigt dichter Rauch auf.



Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften war vor Ort im Einsatz, darunter Einheiten aus Esch/Alzette, Schifflingen, Monnerich, Petingen und Differdingen.

Ersten Informationen zufolge waren keine Personen mehr im Gebäude. Auch Verletzte gibt es nicht zu vermelden.

Der Rauch zog an der A4 vorbei in Richtung Beles. Wegen des Löscheinsatzes war die Rue Jos Kieffer gesperrt.