(jl)- „Manner wéi ee soll net an d'Grompere gon“, scherzt der Luxemburger Volksmund. Darüber brauchte man sich zumindest am Sonntag in Binsfeld keinerlei Gedanken zu machen, hatten sich zum traditionellen Kartoffelfest der lokalen Vereinswelt doch erneut zahllose Besucher eingefunden, um sich – auch dem kräftigsten Regenschauer zum Trotz – als eifrige Erntehelfer zu verdingen.

Ob mit Opas altem Kartoffelroder oder mit der modernen Erntemaschine, mit dem Ardennerpferd oder dem Oldtimer-Traktor aus der Erde gehoben, wurden die Erdäpfel von Alt und Jung in Windeseile vom Acker „geraft“. Vornehmlich aus Spaß, aber auch um die gefüllten Säcke verdientermaßen nach Hause zu schleppen.

Wer die mühsame Etappe des Erntens überspringen wollte, konnte es sich auch gleich bei Pommes oder Bratkartoffel im Festzelt gemütlich machen oder den zahlreichen Wettbewerben und Ateliers rund um die Erdäpfel ein Auge widmen. Kartoffelrund ging es an allen Ecken und Enden allemal zu.

