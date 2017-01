Von Jacques Ganser



So manch einer war sich gar nicht bewusst, welche Giftfracht er da im Garten oder sogar im eigenen Hause hatte. Die vermeintlich harmlosen Bahnschwellen wurden vielerorts verbaut oder als dekoratives Element im Garten benutzt. Nach Veröffentlichung unseres Artikels über mit Giftstoffen belastete Eisenbahnschwellen nahmen viele Leser das Holzmaterial allerdings etwas genauer unter die Lupe. Es gab zudem eine ganze Reihe von Nachfragen bei der Umweltverwaltung und der „Superdreckskëscht“.



Das Teeröl, mit dem viele Schwellen bis 2003 behandelt wurden, enthält das hochgiftige Benzo(a)pyren sowie eine Reihe anderer Kohlenwasserstoffverbindungen.



Giftige Deko im Garten

Diese flüchtigen Substanzen können beim Einatmen zu Lungenreizungen führen und sogar Krebserkrankungen auslösen. Seit 2003 gelten Bahnschwellen deshalb als Sondermüll und müssen auch von der CFL durch Spezialfirmen entsorgt werden.



Leider landeten bis dahin viele dieser Schwellen als dekoratives Element in Gärten, auf Spielplätzen oder in Holzhütten. Nach Erscheinen des Artikels im September gab es Nachfragen besorgter Bürger sowohl in unserer Redaktion als auch bei der Umweltverwaltung und der „Superdreckskëscht“. Bei der Umweltverwaltung meldeten sich betroffene Personen, welche entweder selbst solche Schwellen besaßen oder aber solche beim Nachbarn bemerkten.



Besteht das Risiko von direktem Kontakt, so empfiehlt die Umweltverwaltung die Entsorgung mittels eines spezialisierten Unternehmens. Weitere Informationen kann hier die „Superdreckskëscht“ liefern. Diese nimmt die Schwellen allerdings nicht selbst an, kann aber weitere Beratung liefern. Ist man sich nicht im Klaren darüber, mit welchem Material man es zu tun hat, kann man auch über ein spezialisiertes Unternehmen Analysen vornehmen lassen.



Lüften oder entsorgen



Bei Verdacht auf solche Substanzen in Wohnräumen sollte man gut durchlüften und das betreffende Holzmaterial nicht bearbeiten. Absolut tabu ist auch das Verbrennen solcher Schwellen, dies wegen der dabei entstehenden Giftgase. Ein positiver Punkt bleibt allerdings auch zu vermerken: nach Veröffentlichung des Artikels wurde die Umweltverwaltung auf ein Unternehmen aufmerksam gemacht, welches immer noch belastete Schwellen weiterverkaufte. Das Material wurde anschließend fachgerecht entsorgt. Die Umweltverwaltung nimmt auch weiterhin jegliche Informationen entgegen, was den illegalen Handel mit solchen Bahnschwellen betrifft.