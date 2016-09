(na) - Während dem Feuerwerk beim "Maacher Wäifest" zu einem Zwischenfall während des Feuerwerkes gekommen.

Feuerwerksraketen, die von der Mosel aus gezündet wurden, sind nahe bei Zuschauern gelandet. Wie die Polizei erklärte, handelte sich um sogenannte Wasserbomben, die nach dem Abfeuern im Wasser landen und dort erst zünden.

Wasserbomben zu weit geflogen



Laut Hersteller liege die Reichweite der Flugkörper bei 30 Meter, was sich in diesem Fall jedoch als falsch herausstellte. Die Körper flogen angeblich 150 Meter weit und landeten nicht wie vorgesehen im Wasser, sondern im Zuschauerbereich. Drei Personen erlitten leichte Verbrennungen an den Händen, Armen und am Schienbein.

Dabei holten sie sich nur leichte Verletzungen ein, bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Die Personen wurden von Funken getroffen. Dadurch bildeten sich rote Punkte auf ihrer Haut.



Auch wurden mehrere Autos beschädigt.