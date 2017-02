(jl) - Als es an der Tür klingelt, ist René Salentiny bereits auf der Jagd. Nicht im Wald, sondern in seinem Haus in Kuborn. Dort, in dem kleinen Abstellraum neben der Wohnstube, rückt er gerade einem unsichtbaren, aber nicht ungefährlichen Feind zu Leibe, der in der Gegend zurzeit für viel Gesprächsstoff sorgt, dem Radon.

René Salentinys Heim, das Mitte der 1980er-Jahre von der Scheune zum Wohnhaus umgebaut worden war, gehört zu jenen 200 Häusern in der Gemeinde Wahl, die im Winter 2015/16 in einer Messreihe des staatlichen „Service de la radioprotection“ auf die mögliche Belastung durch Radon hin überprüft worden waren, ein natürliches, aber radioaktives Edelgas, das insbesondere aus den brüchigen Schieferböden des Öslings in ungesundem Maße in die Gebäude aufsteigen kann ...