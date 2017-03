(dpa) - Die umstrittene künftige Trierer Karl-Marx-Statue aus China soll etwas kleiner werden als geplant. Der Künstler Wu Weishan und der Leiter des chinesischen Generalkonsulats in Frankfurt, Wang Shunging, hätten zugestimmt, die Höhe des Denkmals inklusive Sockel um 80 Zentimeter auf 5,50 Meter zu verringern, teilte die Stadt Trier am Mittwoch mit. Der favorisierte Standort auf einem Platz in der Nähe der Porta Nigra werde beibehalten. Am 6. April entscheide auch der Stadtrat über diesen Kompromiss.

Anlass für das Geschenk aus China ist der 200. Geburtstag von Karl Marx im kommenden Jahr. Marx, einer der geistigen Väter des Kommunismus, wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren und verbrachte dort die ersten 17 Jahre seines Lebens. Vor gut zwei Wochen sprach sich der Trierer Stadtrat nach hitziger Debatte mehrheitlich für die Annahme der chinesischen Schenkung aus.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) äußerte nun seine Freude über den neuen Kompromiss: „Das Ergebnis zeigt, dass es der Volksrepublik China bei ihrem Angebot wirklich um eine Geste der Wertschätzung und des Respekts und nie um eine Frage der Ideologie gegangen ist.“