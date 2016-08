(mth) - Das Wetter war den Getreideproduzenten diese Jahr alles andere als wohlgesonnen. Bereits der vergleichsweise milde Winter hatte zur Folge, dass Pilzkrankheiten sich schon früh ausbreiten konnten. Ab April begann es dann, überdurchschnittlich oft zu regnen und im Juli wurden bekanntlich Rekordniederschläge im Großherzogtum gemessen.

Die Wetterkapriolen hätte einen starken Krankheitsdruck zu Folge gehabt, wie Henri Noesen, Direktor der „Lëtzebuerger Saatbaugenossenschaft“ am Dienstag anlässlich der Pressekonferenz zur diesjährigen Getreideernte erklärte, zu der Landwirtschafts- und Weinbauminister Fernand Etgen zur Kleinbettinger Mühle gekommen war.

Zu nass und zu wenig Sonne

Laut Henri Noesen seien gleich mehrere ungünstige Faktoren zusammengekommen: fehlende Sonneneinstrahlung, außergewöhnlich hohe Niederschlagsmengen sowie dadurch begrenzte Behandlungsmöglichkeiten mit Pflanzenschutzmitteln hätten zu einer insgesamt „enttäuschenden“ Ernte geführt.

Nicht nur die Menge sei geringer ausgefallen, sondern auch die Qualität. Die ungünstigen Witterungsbedingungen haben allerdings nicht sämtliche Getreidesorten gleich stark beeinflusst. Die Erträge liegen bei sämtlichen Kulturen unter dem langjährigen Mittelwert. Speziell bei der Wintergerste und beim Winterraps liegen die Erträge rund 20 bis 25 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt.

Auch die Qualität ist sehr uneinheitlich ausgefallen und hat zum Teil stark gelitten. Bei den empfindlichen Getreidesorten Triticale und Roggen gab es relativ starken Auswuchs – die Körner begannen durch die hohe Feuchtigkeit vorzeitig mit dem Keimen, was sie zur Verwendung in der Lebensmittelherstellung ungeeignet macht.



Auch bei verschiedenen Weizensorten wurden schlechte Fallzahlwerte festgestellt, was ebenfalls auf beginnenden Auswuchs im Korn hinweist und diese zur Herstellung von Backmehl ungeeignet macht. Zudem waren bei einem Teil der angelieferten Körner Getreidepilze vorhanden, die deswegen aus dem Nahrungsmittelkreislauf ausgesondert werden mussten.

Das Wetter war zu Beginn der Ernte Mitte Juli sehr unbeständig, der Hauptteil der Ernte konnte jedoch unter normalen Bedingungen geerntet werden. Die Wetterbesserung Anfang August nutzte allerdings nur den Landwirten im Ösling, da im Gutland der "Karschnatz" schon gelaufen war.



Hohe Kosten, niedrige Preise



Die durchwachsene Ernte setzt die Getreideproduzenten, die ohnehin schon an einem Einbruch der Weltpreise für Getreide leiden, also weiter unter Druck. Durchschnittliche Produktionskosten von rund 1 300 Euro pro Hektar stehen Einnahmen von rund 850 Euro pro Hektar gegenüber.

Es wird als bereits das zweite Jahr in Folge sein, in dem die Getreidebauern Verluste einfahren – auf denen manche von ihnen eigener Aussage nach trotz Versicherung sitzen bleiben werden, da die Versicherungsgesellschaften Ernteausfälle aufgrund der feuchten Witterung nicht als Versicherungsfall anerkennen wollen.

Eine Problematik, der Minister Fernand Etgen sich in den kommenden Wochen annehmen will, wie er gestern versprach. Die Regierung will ebenfalls prüfen, inwiefern der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bei ungünstigen Witterungsbedingungen Ernteausfälle minimieren kann. Besonders in diesem Jahr fiel nämlich auf, dass besonders der fehlende Einsatz von Fungiziden vielerorts für stärkere Einbußen gesorgt hatte, als auf Feldern, die behandelt worden waren.