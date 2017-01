(vb) – Detailreich und ganz scharf aufgelöst erlauben die Karten des Luxemburger Geoportals einen Blick auf das Großherzog. Gerade wurde das Kartenmaterial mit neuen Luftbildern aktualisiert.

Wie das Geoportal, ein Dienst der Katasterverwaltung, am Dienstag bekanntgibt, wurden Luftbilder vom August 2016 eingepflegt. Der Beweis, dass die Luftbilder im Spätsommer aufgenommen wurden, findet sich auf dem Glacis-Feld. Dort sind das Riesenrad und die bunten Buden der Schueberfouer gut zu erkennen. Auch die Entwicklung des Ban de Gasperich von grünen Feldern zum Baugebiet lässt sich gut nachvollziehen. Wer in die Vergangenheit zurückreisen will, kann sich die Luftbilder der letzten Jahre anzeigen lassen. Alle drei Jahre wird die Luftansicht aktualisiert.

Das Luxemburger Geoportal stellt eine ganze Reihe von Daten in Kartenform dar. Der Benutzer erhält nicht nur Einsicht in die Daten der Katasterverwaltung, sondern auch Zugang zu Informationen, die unter anderem vom „Service géologique du Luxembourg“, den Verwaltungen für Straßenbau, Umwelt oder Wasserwirtschaft und dem „Institut Viti-Vinicole“ eingespeist werden.

Auf den äußerst präzisen Karten kann der Betrachter zudem einen gleitenden Übergang von der Luftaufnahme zur topografischen Karte eines gewählten Terrains vollziehen.

Informationen über jede einzelne Parzelle



Eine weitere Suchfunktion ermöglicht die Geolokalisierung über Gemeindenamen, Ortsnamen, Koordinaten, Adressen, Parzellennummern, Flur- und Gewässernamen. Auch ohne schriftliche Anfrage oder zeitaufwändige Fahrt zur Verwaltung kann man sich demnach über die Nummer einer Parzelle oder deren Nutzungsart informieren.

Während der Katalog detaillierte Informationen und Webdienste von Geodaten der Luxemburger Ministerien und Verwaltungen anbietet, können im E-Shop schließlich Dokumentationen und Produkte der öffentlichen Instanzen bestellt und, seit kurzem, dort auch online bezahlt werden. Praktisch ist zudem die Geowiki-Funktion zum problemlosen Navigieren innerhalb des Portals.