(mth) - Die erste Schöffin Sam Tanson und Gemeinderat François Benoy werden als Spitzenkandidaten für Déi Gréng in der Hauptstadt bei den Kommunalwahlen am kommenden 8. Oktober antreten. Dies gab die Lokalsektion der Partei am Donnerstag während eines Empfangs am neuen Stadtaufzug Pfaffenthal bekannt.

Die beiden früheren Spitzenkandidaten zur Kommunalwahl 2011 waren der aktuelle Nachhaltigkeitsminister François Bausch sowie die aktuelle Stadtschöffin Viviane Loschetter, die bei den Wahlen im Herbst nicht mit antreten wird. Sie wird sich vielmehr auf die Parlamentswahlen konzentrieren.

Die 39-jährige Anwältin Sam Tanson ist erste Schöffin der Stadt Luxemburg und als solche verantwortlich für die Umsetzung des Tram-Projekts. Sie stand der Grünen-Partei von 2009 bis 2015 vor und lebt in Bonneweg.

François Benoy, Jahrgang 1985 hat Politik und Soziologie studiert und arbeitete - wie Tanson - kurzzeitig im Journalismus, bevor er sich als Koordinator einer Umweltschutzorganisation engagierte. Er sitzt seit 2013 im Gemeinderat und lebt ebenfalls in Bonneweg.

Beide versicherten bei der Vorstellung, man werde sich auch weiterhin um eine moderne Mobilitätspolitik bemühen, die Tram und Fahrrad einbinden wird. In Cessingen, Gasperich und an der Route d'Arlon will man neuen Wohnraum schaffen, die unter besonderer Berücksichtigung von ökologischen kriterien.



Die restlichen Kandidaten sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.