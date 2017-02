(SH) - Nachdem in Düdelingen sowie in Hesperingen Geldautomaten manipuliert worden waren, bittet die Polizei die Bevölkerung nun bei der Fahndung nach den Tätern um Mithilfe. Wer Angaben zu den abgelichteten Personen machen kann, soll sich demnach an die Polizeidienststelle aus Düdelingen (Tel. 2446-2200) wenden.



Die abgelichteten Personen werden verdächtigt, Geldautomaten manipuliert zu haben. So wollte eine ältere Frau am Morgen des 24. Septembers am Rathausplatz in Düdelingen Geld abheben. Nachdem sie ihre Karte in den Automaten eingeführt und die Geheimzahl eingegeben hatte, wurde die Karte verschluckt. Ein Mann, der hinter der Frau stand, machte sie darauf aufmerksam, dass ein Geldschein im Kartenschlitz stecken würde. Nachdem die Frau versucht hatte, den Schein mit einer weiteren Kreditkarte zu entfernen, wurde auch diese Karte verschluckt. Die Frau dachte, beide Karten seien blockiert und würden im Automaten bleiben. Deshalb wendete sie sich erst nach ein paar Tagen an die Bankfiliale. Allerdings war es bereits zu spät. Drei Mal war bereits Geld abgehoben worden.







