(vb) - Auf Luxemburger Autobahnen spielen sich mitunter gefährliche Szenen ab. Ein Rennen zwischen zwei Lastzügen auf der Düdelinger Autobahn sorgt am Freitag für Gesprächsstoff im Netz.

Das Video stammt von der Luxemburger "Bikiniathletin" Jennifer Ries, die unter dem Namen Lifting Fairy auftritt. Jennifer hat auf der A 3 in Höhe der Aire de Berchem ein gefährliches Rennen zwischen zwei Lastwagen beobachtet.



Dabei versucht einer der Lkw-Fahrer vom Pannenstreifen auf die rechte Spur zu kommen. Der andere drängt ihn immer wieder ab und zwingt ihn, weiter auf der Pannenspur zu fahren.



Dazu Jennifer Ries: "An dann wonnert een sech dass onschëlleg Leit an engem Accident verweckelt sin... A soss geht et nach???"