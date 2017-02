(dho) - Herr Simon hat sich während des Autofestivals ein neues Auto gekauft. Er wollte damit gerade zum Einkaufen, als der Motor plötzlich zu stottern beginnt. Das sollte eigentlich nicht passieren, doch was, wenn doch? Für diesen Fall gibt es eine zweijährige gesetzliche Garantie. Sie sichert zu, dass der Verkäufer in diesem Zeitraum eventuelle Mängel behebt und die anfallenden Kosten übernimmt.

Damit die Garantie geltend gemacht werden kann, muss sich der Autobesitzer jedoch an einige Verpflichtungen halten. Etwa muss er ein Minimum an Inspektionen durchführen und das Fahrzeug ordnungsgemäß fahren. Doch nicht jeder Defekt fällt unter die Garantie und wird kostenfrei behoben. Bei manchen Schadensfällen kann der Händler darauf pochen, dass es sich um einen normalen Verschleiß handelt und er keine Kosten übernimmt.

Anders verhält es sich mit der Dauer der gesetzlichen Garantie von Gebrauchtwagen oder Gebrauchsgegenständen, die durch einen Händler verkauft wurden. Sie kann auf ein Minimum von einem Jahr reduziert werden. Wird dies nicht im Vertrag festgehalten, gelten die üblichen zwei Jahre.

Keine gesetzliche Garantie gibt es dagegen bei einem Handel zwischen Privatleuten. Hier kann nur der sogenannte „Vice caché“, also ein versteckter Mangel geltend gemacht werden. Jedoch muss dem Verkäufer üble Absicht nachgewiesen werden können. Beim Verkauf des Gegenstands muss dieser dann über einen Mangel informiert gewesen sein und den Käufer nicht darauf hingewiesen haben. Falls ein Auto 2 000 Euro gekostet hat, könnte der Käufer jedoch nicht davon ausgehen, dass keine Reparaturen fällig werden und demnach nicht auf einen versteckten Mangel pochen, so Pascal Koehnen vom Konsumentenschutz ULC.

Beweislastumkehr

Genießt der Kunde anfangs einen maximalen Schutz, so ändert sich dies nach sechs Monaten. Nach dieser Zeit gilt nämlich die sogenannte Beweislastumkehr, die dem Verkäufer wesentlich mehr Rechte verleiht. In den ersten sechs Monaten muss der Verkäufer beweisen, dass der Schaden an dem Fahrzeug oder an einem sonstigen Geräte nicht bestand, als er es verkaufte. Ist diese Frist verstrichen, so muss der Kunde beweisen, dass der Schaden sehr wohl bereits vorhanden war. Häufig sei man auf den guten Willen des Verkäufers angewiesen, so Koehnen. Zeigt dieser kein Entgegenkommen, so bleibe nur eine meist kostspielige Expertise, um die Beweislage zu klären.

Ist ein Auto oder ein Gerät defekt, so sollte dem Kunden dadurch möglichst kein Schaden entstehen. Je nach Schadensumfang hat der Händler vier Möglichkeiten: Hat das Gerät einen kleinen Defekt, kann er es reparieren. Auf den verwendeten Ersatzteilen gibt es wieder eine Garantie von zwei Jahren. Die Reparaturarbeiten dürfen nicht länger als einen Monat dauern. Ansonsten kann der Kunde eine Erstattung des Kaufpreises verlangen. Ob dem Käufer dabei ein Ersatzgegenstand zur Verfügung gestellt wird, ist vom Wohlwollen des Verkäufers abhängig, aber nicht gängige Praxis. Darüber hinaus kann der Verkäufer jedoch auch den Gegenstand ersetzen, einen Teil des Kaufpreises erstatten oder, im Falle dass die beiden Geschäftspartner keine Einigung finden, den Kaufvertrag auflösen und dem Kunden somit sein Geld zurückgeben.



Welcher Dienst am Ende geleistet wird, ist von der Höhe des Schadens abhängig. Die Leistungsanforderung des Kunden darf jedoch nicht unverhältnismäßig sein. Koehnen führt ein Beispiel an: Die Funktionalität eines Sofas wird nicht durch eine Schramme beeinträchtigt, sein Aussehen schon. Eine Minderung des Kaufpreises könnte seiner Meinung nach hier ein fairer Kompromiss sein.

Für den Konsumenten ist es dennoch häufig schwer zu beweisen, dass er den Schaden nicht verursacht hat. Vor allem bei Elektrogeräten, die überhitzt sind. Ist die Garantie noch gültig, sollte der Händler aufgesucht werden. Zeigt sich dies als erfolglos, respektiv ist die Frist abgelaufen, so kann auch die Versicherung kontaktiert werden. Elektroschäden werden meist von der Hausratsversicherung übernommen.

Wurde ein Artikel online bestellt, genießt der Käufer einen besonderen Schutz, da er das Objekt nicht in echt sehen konnte. Er kann noch zwei Wochen nach der Lieferung von dem Vertrag zurücktreten, indem er die Ware an den Händler zurückschickt. Ansonsten gelten die gleichen Garantieansprüche wie im normalen Handel. Jedoch kann sich deren Umsetzung als schwierig gestalten, wenn der Händler sich im fernen Ausland befinden, so Koehnens.

Über die gesetzliche Garantie hinaus kann der Händler dem Kunden auch eine Händlergarantie ausstellen. Sie ist meist an einen Zeitraum gebunden oder bei Autos an den Kilometerstand. Hier ist darauf zu achten, dass wenn die Händlergarantie kostenpflichtig ist, sie auch wirklich ein Plus bietet, so der Experte. In einem Vertrag muss genau festgehalten werden, welches Extra die Händlergarantie, die über die gesetzliche Garantie hinausreicht, bietet. Extraklauseln sollte besondere Beachtung geschenkt werden. Dort kann festgehalten sein, welche Schäden nicht abgedeckt werden.

Rechte geltend machen

Um seine Rechte geltend zu machen, muss der Konsument die nötigen Beweise in Händen halten. Er braucht also die Rechnung oder den Kaufvertrag. Verwehrt ein Autoverkäufer sich etwa seinen Pflichten, so rät Koehnen einen Fachmann zu Rat zu ziehen. Es kann eine Auswertung in einem Diagnostikzentrum oder in einem anderen Autohaus angefragt werden.



Steht das Fristende der gesetzlichen Garantie bevor, sollte der Verkäufer per eingeschriebenem Brief auf den Mangel aufmerksam gemacht werden. Eine Kopie des Briefs sollte aufbewahrt werden. So kann später bewiesen werden, dass der Käufer sein Recht noch vor Ablauf der Frist geltend gemacht hat.

www.ulc.lu