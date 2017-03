(na) - „Product of Cote d'Ivoire“ steht in großen Buchstaben auf einem Jutesack der um das Wurzelwerk eines jungen Baumes gewickelt ist. Aus der Elfenbeinküste stammt der Baum, der bei den Gemeindehallen am Leesberg zwischengelagert ist zwar nicht, dafür aber aus einer Baumschule in Bad Zwischenahn in Norddeutschland. Genauso wie 87 andere Bäume, die nun in Esch Wurzeln schlagen sollen.



Jedes Jahr zwischen 80 und 100 große Straßenbäume

„Jedes Jahr werden zwischen 80 und 100 große Straßenbäume in Esch gepflanzt“, erklärt dazu Luss Dilk, Leiter des Escher Gärtnereidienstes. „Das sind einerseits Bäume, die ersetzt werden müssen, andererseits aber auch Bäume, die an neuen Stellen gepflanzt werden“, unterstreicht der Escher Schöffe Martin Kox.



Mehrere Dutzend Bäume warten bei den Gemeindewerkstätten am Leesberg darauf, gepflanzt zu werden.

Foto: Chris Karaba

Laut Schätzung 8000 Bäume



Beide sind sich einig, dass Esch eine der grünsten Städte der Region ist. So waren vor rund 20 Jahren, bei der Erstellung eines Baumkatasters, etwa 6000 Bäume in Esch gezählt worden. Heute schätzt Luss Dilk diese Zahl auf 8000, Galgenpark und größere Parkanlagen nicht inbegriffen.



„Wir haben noch richtige Baumalleen“, unterstreicht Martin Kox und verweist auf die Rue de Luxembourg und die Straßen beim CHEM. In der Diskussion um die Straßenerneuungsarbeiten in der Rue Emile Mayrisch stand die Möglichkeit im Raum, die Bäume dieser Allee zu fällen, doch dagegen habe er sich entschieden gewehrt, so Kox.

Neue Straße, neue Bäume

Neben dem Unterhalt dieser Alleen werde auch systematisch geprüft, ob nach Straßenerneuerungen neue Bäume gepflanzt werden können, erklärt der Schöffe weiter. Wie zum Beispiel in der Rue Edison, die zum „Shared Space“ umgebaut wird (siehe Foto) oder in der Rue Jean Pierre Michels.



In Letzterer wurde dieser Tage allein auf dem erneuerten Teilstück zwischen der Rue de Luxembourg und der Place de la Paix ein halbes Dutzend Bäume am Bürgersteig gepflanzt.



Vandalismus an Bäumen



Noch zwei Wochen wird die Pflanzaktion andauern, erklärt Luss Dilk weiter. Es sei aufwendig, da es sich um bereits größere Bäume handele. Bei kleineren habe man zu oft die Erfahrung machen müssen, dass sie mutwillig zerstört wurden. Vandalismus betreffe leider auch Bäume.

Zuvor sind die Bäume in der Baumschule bereits fünfmal umgepflanzt worden, erklärt Martin Kox noch, damit zahlreiche Wurzeln Fasern ansetzen können. Diese nehmen die Nährstoffe auf, ergänzt Luss Dilk.

Die 88 Bäume (Kostenpunkt 35 000 Euro) können nun in Esch/Alzette Wurzeln schlagen und zur Begrünung der Stadt beitragen.