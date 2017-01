(dho) - Der Zusammenprall von zwei Fahrzeugen in der Route de Luxembourg in Roost wart so heftig, dass eines der Autos ins angrenzende Feld geschleudert wurde und auf dem Dach liegen blieb.



Als die Polizei kurz nach 7 Uhr am Unfallort eintraf, stellte sich heraus, dass einer der implizierten Fahrer geflüchtet war. Die Überprüfung der Fahrzeugpapiere ergab, dass das Auto nicht ordnungsgemäß angemeldet war.



Die Beamten konnten den Fahrzeugbesitzer telefonisch erreichen. Dieser gab an, soeben mit dem Bus an seinem Arbeitsplatz eingetroffen zu sein. Sein Auto habe er zu Hause gelassen. Er verstrickte sich jedoch in widersprüchlichen Aussagen. Schließlich gestand er, ohne Führerschein gefahren zu sein und, dass sein Wagen weder ordnungsgemäß angemeldet, noch versichert sei.