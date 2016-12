(jag) - Stellen Sie sich vor, Sie werden am 1. Januar 2015 wegen Rasens gestoppt und müssen vor Gericht. Sie müssen am 1. Mai ein Bußgeld zahlen und verlieren zwei Punkte. Am 1. März wurde aber beschlossen, für diese Geschwindigkeitsübertretung vier Punkte zurückzubehalten. Richtig, Sie werden zwei Punkte verlieren und würden sich mächtig darüber aufregen, wenn die Strafe im Nachhinein verschärft worden wäre. In der Justiz heißt dieses Prinzip "Non-rétroactivité" oder "Rückwirkungsverbot".

Ein Gesetz gilt für den Betroffenen also immer zum Zeitpunkt der Tat. Dies ist eines der großen Prinzipien unseres Rechtssystems. Und es schützt vor allem den Bürger.



Wer von einem Gesetz betroffen ist, kann darauf vertrauen, dass dieses auch später angewendet wird. Jeder kann also darauf vertrauen, dass sein rechtmäßiges Handeln später nicht durch die Willkür des Gesetzgebers zu einer unrechtmäßigen Tat wird. Es darf also nachträglich keine drastischere Strafe ausgesprochen werden als die, die zum Tatzeitpunkt maximal vorgesehen war.



Das Gericht kann nicht anders



Nichts anderes geschah im Prozess um den Ex-Pfarrer von Belair. Dem Gericht waren die Hände gebunden, weil das Opfer zum Zeitpunkt der Tat 14 Jahre alt war.



2008 war das Gesetz in diesem Punkt eindeutig: jegliche Penetration eines Menschen unter 14 Jahren ist eine Vergewaltigung. Die Altersgrenze wurde 2011 auf 16 Jahre angehoben.



Im Falle des 14-Jährigen muss die Staatsanwaltschaft also nachweisen, dass die Penetration gegen den Willen des Jungen geschah. Dazu war diese aber laut Gericht nicht in der Lage, auch wenn zumindest einiges darauf hin deutete.



Wobei der Umstand, dass es sich um einen Ex-Pfarrer handelte, sicherlich eine ganze Reihe von moralischen Fragen aufwirft. Letztlich hat dieser Umstand für die Bewertung des Gerichts aber keinerlei Bedeutung. Es geht hier eben nicht um eine wie auch immer geartete Reinwaschung oder Schonung eines Kirchenmannes.

Schuldspruch bleibt in zweiter Instanz möglich



Unabhängig von allen moralischen oder ethischen Überlegungen blieb dem Gericht also, seiner Logik folgend, nichts anderes übrig, als der Freispruch. Übrigens wurde ein Mann an diesem Mittwoch wegen Vergewaltigung verurteilt, obwohl seine 14-jährige Freundin beteuerte, einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit ihm gehabt zu haben. Das Gesetz von 2011 kam hier zur Anwendung und führte zu einer Verurteilung.



Da das Gericht auch in vorliegendem Fall zum Schluss kommt, dass es sehr wohl zu einer Vergewaltigung kam, ist es nur folgerichtig, dass die Staatsanwaltschaft gegen dieses Urteil in Berufung geht. Im Ermessen des Berufungsrichters liegt es dann festzustellen, ob der angeklagte Ex-Pfarrer sich schuldig gemacht oder nicht. Zugleich wird dann auch über das der Tat entsprechende Strafmaß entschieden.