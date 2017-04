(mth) - Die Beschuldigten, darunter eine Luxemburgerin, zwei Deutsche, ein Türke, ein Pakistani sowie ein Tschader sollen sich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung, Beamtenbeleidigung und weiterer Straftaten verantworten. Die ursprünglich im vergangenen November angesetzte Gerichtssitzung war aufgrund organisatorischer Probleme auf den 5. April vertagt worden.

Hintergrund des Verfahrens sind die Geschehnisse am Rand des „March for Freedom“-Protestmarschs am 5 ...