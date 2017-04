(mth) - Der Prozess um die Geschehnisse am Rand einer Kundgebung vor dem Konferenzzentrum in Kirchberg wurde am Donnerstag mit der Anhörung vier weiterer Polizeibeamten sowie der Angeklagten fortgesetzt.

Drei Polizisten sowie eine Polizistin schilderten wie bereits ihre Kollegen zuvor, wie der Einsatz am 5. Juni 2014 abgelaufen sei. Auch hier wurde erneut klar, dass die Polizei nicht im geringsten auf die spontane Demonstration eingestellt war, obschon sie im Vorfeld über den Marsch informiert waren. Offenbar hatte niemand mit der Möglichkeit gerechnet, dass die Teilnehmer des Marschs vor dem Konferenzzentrum in Kirchberg auftauchen könnten.

Eine Polizistin beschrieb, wie sie im Handgemenge, das auf die Zwangsräumung des Eingangsbereichs folgte, von einem der Angeklagten an den Oberschenkel gegriffen bekam, wobei sie sich Blutergüsse zugezogen habe. Sie beschrieb ebenfalls wie ihre Kollegen zuvor, dass von Seiten der Demonstranten eine reizende Flüssigkeit eingesetzt worden sei, ohne jedoch einen Täter dafür ausmachen zu können. Sie habe Hautreizungen an Gesicht und Armen sowie den Augen davongetragen und sich übergeben müssen.

Vage Aussagen, kaum materielle Beweise



Allgemein fiel bei den Aussagen der Polizisten auf, dass es ihnen schwer fiel, die kollektiv den Angeklagten vorgeworfenen Straftaten zweifelsfrei bestimmten Personen zuzuordnen. Eine Tatsache, die auch die Verteidigung in ihren Plädoyers unterstrich. Me Laura Urbany, die mehrere der Angeklagten vertritt, wies darauf hin, dass lediglich die Aussagen der Polizisten als Beweise herangezogen würden. Auch wenn deren Glaubwürdigkeit nicht anzuzweifeln sei, sei es aufgrund einer derartigen Beweisführung schwierig, die mutmaßlichen Straftaten individuellen Verdächtigen zu zu ordnen.

Für den Vorwurf, dass durch die Demonstranten Pfefferspray eingesetzt worden sei, gebe es keine materiellen Beweise. Es sei nicht undenkbar, dass die Beamten während dem auf den Videobildern der Demo klar erkennbaren Einsatz von Pfefferspray durch die Polizei von ihren eigenen Kollegen verletzt worden seien.

Die fünf von sechs Angeklagten, die dem Prozess beiwohnten, gaben alle vor Gericht zu Protokoll, dass sie mit friedlichen Absichten nach Luxemburg gekommen seien. Sie beklagten, dass es vor der Räumung des Eingangs, bei dem es zu dem Gerangel gekommen war, keine klaren Anordnungen von der Polizei geäußert worden seien. Zudem stritten sie alle ab, Gewalt gegen Polizisten ausgeübt oder diese beleidigt zu haben. Sie sahen sich selbst dagegen als Opfer von "Polizeigewalt".

Der Prozess wird am Freitag mit der Strafforderung der Staatsanwaltschaft abgeschlossen.