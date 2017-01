(lb) - Ein junges Mädchen entging am Silvesterabend knapp einer Vergewaltigung. Der Täter hatte sich ihr in einem Bus in Luxemburg-Kirchberg genähert. Als die junge Frau ausstieg, folgte er ihr, griff ihr unter den Rock und versuchte, sie hinter eine Hecke zu ziehen. Nur zwei Tage später, wurde eine Frau auf einem Fahrradweg in Lintgen sexuell belästigt und begrapscht. Ob es zwischen diesen beiden Fällen einen Zusammenhang gibt, oder ob ersterer die Sensibilisierung erhöhte, und die zweite Frau dazu ermutigte, Anzeige zu erstatten, bleibt offen.



Wenn man sich verteidigt, kann dies manchmal den nötigen Überraschungseffekt schaffen, um sich aus dem Griff seines Angreifers zu befreien.

Wie sollte man sich bei einem solchen Fall wehren? „Das Opfer sollte auf jeden Fall versuchen, die Aufmerksamkeit von vorbeigehenden Personen auf sich zu lenken“, erklärt Frank Stoltz, Pressesprecher der Polizei. „Dabei sollte man versuchen, so viel Lärm wie möglich zu machen und nach Hilfe rufen.“



Eine Pfeife, die man in der Handtasche verstaut und zu später Stunde stets griffbereit hat, kann sich in diesem Kontext als sehr nützlich erweisen. Pfefferspray ist in Luxemburg verboten und gilt als illegale Waffen. Einige Frauen zögern dann nicht, auf Haarspray zurückzugreifen, den sie in einer Mini-Sprühflasche in ihrer Handtasche stets bei sich tragen.

Handypeilung ist nicht automatisch

Frank Stoltz rät seinerseits, die Nummer der Polizei im Kurzwahlspeicher auf dem Handy zu haben, um diese bei einem Vorfall sofort benachrichtigen zu können.



Kompliziert wird es allerdings, falls das Opfer nicht frei reden kann und der Angreifer noch vor Ort ist. „Die Handypeilung ist nicht automatisch. Oft kann nur die Antenne zugeordnet werden, von der das Opfer telefoniert. Der Standort kann dann manchmal nur in einem Umkreis von zwei bis drei Kilometern bestimmt werden“, so der Polizeisprecher.

Die Polizei bietet zudem Selbstverteidigungskurse an. „Wenn man sich verteidigt, kann dies manchmal den nötigen Überraschungseffekt schaffen, um sich aus dem Griff seines Angreifers zu befreien“, so Stoltz.

Auf einem Sittlichkeitsvergehen mittels Gewaltandrohung steht laut dem „Code pénal“ eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren und eine Geldstrafe zwischen 251 und 20 000 Euro.