(dho) - Die Verkäuferin eines Geschäftes in der Grand-Rue in Diekirch staunte nicht schlecht, als sie ihre Brieftasche in den Händen eines Diebes erblickte.



Kurz zuvor war der Mann in ihrem Geschäft erschienen. Da die Verkäuferin den Mann als früheren Ladendieb erkannte, folgte sie ihm, als er das Geschäft wieder verließ und in ein anderes Geschäft eintrat. Hier wollte sie die Geschäftsführerin vor dem Mann warnen. Dieser hatte sich jedoch bereits in eine Ecke des Geschäftes zurückgezogen, wo er dabei war eine Brieftasche zu durchwühlen.



Die Verkäuferin erkannte die Brieftasche. Es war nämlich ihre eigene, die der Dieb davor aus dem Geschäft entwendet haben muss.



Der Mann wurde festgenommen.