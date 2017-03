(str) - Mit dem Messer stachen die beiden Täter eine 20-jährige Frau am frühen Morgen des 29. Mai 2016 in die Brust. Dann ließen sie ihr stark blutendes Opfer auf dem Bürgersteig in der hauptstädtischen Rue de Hollerich liegen.



Zeugen stoppten vorbeifahrende Streifenpolizisten, und die leisteten erste Hilfe. Die junge Frau überlebte den Mordanschlag.



Die mutmaßlichen Täter, ein 35-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau, wurden kurze Zeit später von der Polizei in einer naheliegenden Gaststätte festgenommen.



Ab heute Nachmittag müssen sie sich vor der Kriminalkammer verantworten. Die Anklage lautet auf versuchten, vorsätzlichen Mord.