(jag) - Mit 138 km/h blitzte am Montagnachmittag eine Polizeipatrouille einen Geländewagen auf der RN 52 in der Nähe von Fameck. Laut "Républicain Lorrain" wollten die Beamten den Wagen stoppen, dieser setzte jedoch zur Flucht an. Erst in Uckange kann der Wagen nach einer längeren, gefährlichen Verfolgungsjagd gestoppt werden. Doch der Fahrer setzt seine Fahrt wiederum fort.



Auch eine quer über die Straße verlegte Nagelsperre konnte den Fahrer nicht stoppen. Dieser konnte erst in der Wohnung seiner Eltern zur in Mondelange zur Rede gestellt werden. Zur Überraschung der Beamten saß hinter dem Steuer ein erst 14-jähriger Fahrer. Er hatte den Wagen ohne Erlaubnis seiner Eltern ausgeliehen. Das Jugendgericht wird für diesen Fall zuständig sein.