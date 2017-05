(mth) - Sie gehörte mittlerweile zum gewohnten Bild des malerisch am Ufer der Alzette gelegenen Fußwegs im Grund: die Melusina-Statue des luxemburgischen Künstlers Serge Ecker, die im Oktober 2015 dort aufgestellt wurde.

Doch das besondere Material der Statue, nämlich eine glasierte Keramikschicht über einem Kern aus PU-Schaum, sollte sich nun als Schwachstelle des Kunstwerks erweisen. Denn seit einigen Tagen trägt die sagenumwobene Nixe einen Verband am Fischschwanz.

Unbekannte haben es offenbar fertig gebracht, die Extremität der Statue an zwei Stellen glatt durchzubrechen. Ob dies mit Absicht oder aus Ungeschicklichkeit passierte, ist nicht bekannt. Ein Absperrgitter wurde in den vergangenen Tagen am „Tatort“ errichtet. Wann die Statue repariert wird, ist noch nicht bekannt.