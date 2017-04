(str) - Die Polizei warnt vor einer betrügerischen Facebook-Seite auf der in luxemburgischer Sprache Darlehen angeboten werden. Ein erstes Opfer der Scam-Masche hat am Freitagmorgen Anzeige erstattet.

Sie hatte sich auf die Facebook-Seite mit dem Titel "Finanzéierung / kënnt" eingelassen. Diese vermittelt mit mehreren Bildern und in fehlerhaftem Luxemburgisch den Eindruck Finanzdienstleistungen anzubieten.

Screenshot: Polizei

Nach einer ersten Kontaktaufnahme mit dem Betreiber der Seite wurde die Person per E-mail aufgefordert, zunächst die angeblich anfallenden Akten- und Notarkosten zu begleichen. So wurden mehrere hundert Euro über Western Union Money Transfer an einen unbekannten Empfänger überwiesen. Die Gegenleistung blieb dann aber aus.

Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, handele es sich bei "Finanzéierung / kënnt" auf den ersten Blick vielleicht um eine normale Facebook-Seite. Bei genauerem Betrachten würden jedoch mehrere typische Ungereimtheiten auffallen:

Die Beschreibung auf der Seite ist sehr fehlerhaft und komme einer schlechten Übersetzung gleich.



Das Profilbild zeigt tschechische Kronen und das Hintergrundbild Dollarscheine



Die Telefonnummer, unter welcher man den Betreiber der Seite erreichen kann, ist aus dem Benin - einem westafrikanischen Land.

Die Polizei mahnt dazu im Internet sets wachsam zu sein:

Um betrügerischen Maschen zu entgehen, sollten Nutzer nicht auf Links in E-Mails klicken oder unbekannte Dateianhänge öffnen bzw. herunterladen.



Internetnutzer sollten zudem aus Prinzip niemals auf Spam-Mails antworten und auch Kettenbriefe ignorieren.



Es sollen zudem keine E-Mails beantworten, in denen nach vertraulichen Informationen, etwa einem Benutzernamen, einem Passwort oder beispielsweise einer Kontonummer gefragt wird.



Persönliche Daten sollten darüber hinaus niemals per E-Mail oder über Telefon weitergegeben werden.



Äußerst großzügigen Angeboten sollte mit erhöhter Achtsamkeit begegnet werden.

Rechtschreibfehler in E-Mails oder auf Internetseiten sowie ausländische oder unbekannte Domain-Namen sind oft ein verräterischer Hinweis auf Betrugsmaschen.

Verdächtig sind zudem alle Angebote, welche Überweisungen über anonyme Geldtransferunternehmen beinhalten. Auf derartige Aufforderungen soll keinesfalls eingegangen werden.



Aktuelle Informationen zu Betrugsmaschen bietet die Internetseite von BEE SECURE: www.bee-secure.lu/de