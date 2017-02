(str) - Für einen eher ungewöhnlichen Einsatz war die Feuerwehr aus Heffingen-Reuland am Donnerstagabend ausgerückt. Am Scherffenhaff hatte sich ein Waldkauz in einen Kamin verirrt und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Für die Eule hatte das Abenteuer schlussendlich einen glücklichen Ausgang: Sie konnte unverletzt geborgen werden.