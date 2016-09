(tom/mth) - In der Route de Thionville in Bonneweg kam es am Freitagmorgen kurz vor 10 Uhr zu einem Großeinsatz der hauptstädtischen und Hesper Feuerwehr.

In einer Lackierkabine in einem Nebengebäude der VW-Garage Losch war ein Feuer ausgebrochen. Als Ursache vermutet die Feuerwehr einen Funkenflug, der Lösungsmitteldämpfe in Brand gesetzt hat.

Ein Mitarbeiter der Garage erlitt leichte Brandverletzungen an den Händen. Das Feuer war nach Angaben der Einsatzleitung schnell unter Kontrolle.