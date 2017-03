(miz) - Es ist bereits die 34. Ausgabe des "Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté", die an diesem Samstag und Sonntag in der LuxExpo in Kirchberg stattfindet.



Offiziell wurde das Event am Samstagnachmittag eingeläutet. Mit bei der Eröffnung waren Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa, die Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, Lydie Polver, Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo, sowie Corinne Cahen, Ministerin für Familie und Integration. Auch Premierminister Xavier Bettel schaute beim Festival vorbei.



Ein bunter Mix



Dieses Jahr ist wieder für jeden Geschmack etwas dabei: Farbenfroher Schmuck, kunstvolle Wohn- und Dekorationsaccessoires oder auch noch Köstlichkeiten aus aller Herren Länder warten auf die Besucher. Alles in allem ein bunter Mix. Aber sehen Sie selbst:





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.