FBI veröffentlicht bisher unbekannte 9/11-Bilder

(lb) - Seit Freitag kursieren neue Fotos der Terroranschläge vom 11. September im Internet. Die vom FBI veröffentlichten Bilder zeigen das verheerende Feuer und die Zerstörung, die das von Al-Qaida verübte Attentat am Pentagon angerichtet hatte.

Die Maschine der American Airlines, die am 11. September 2001 in das Pentagon gesteuert wurde, war in ein Gebäudeteil eingeschlagen, das zum Zeitpunkt aufgrund von Umbauarbeiten kaum genutzt wurde.



Insgesamt waren bei dem Attentat auf den Hauptsitz des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums bei Washington 184 Menschen gestorben.

Bei den vier koordinierten Flugzeugentführungen mit anschließenden Selbstmordattentaten auf zivile und militärische Gebäude waren damals in den Vereinigten Staaten von Amerika fast 3.000 Menschen gestorben.