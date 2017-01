(vb) – In einem Stadtteil von Trier hat sich am Samstagabend ein Familiendrama abgespielt. Eine Frau stach mit einem Messer auf ihren Mann ein.

Das Opfer verstarb noch am Tatort an seinen Verletzungen in der Wohnung in Trier-Pfalzel. Rettungskräfte und Notarzt können nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Hintergründe des Familiendramas sind am Sonntagmorgen noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.