(vb) - Schon wieder ein falscher Bombenalarm: Am Donnerstagmorgen traf es die City Concorde in Bartringen. Nach einer Evakuierung und Kontrollen ist das Einkaufszentrum wieder offen.

Nach Polizeiinformationen traf die Bombendrohung um 9.05 Uhr ein. Um 9.35 Uhr entschied die Direktion der City Concorde, das Einkaufszentrum zu schließen und die Kunden und Mitarbeiter zu evakuieren.



Sicherheitskontrollen der Polizei ergaben keine Hinweise auf eine wirkliche Bombe. Um 11.20 Uhr wurde der Alarm aufgehoben und die Mitarbeiter der Geschäfte konnten wieder an ihren Arbeitsplatz.



Wegen der Bombendrohung musste die Geschäftsleitung der City Concorde die Feier zur Grundsteinlegung der Erweiterung des Einkaufszentrums absagen. Die Feier hätte um 10.30 Uhr stattfinden sollen.



Cora Concorde: Evakuierung abgeschlossen. Sicherheitsüberprüfungen werden zurzeit seitens Polizei durchgeführt. — Police Luxembourg (@PoliceLux) April 27, 2017

Es ist dies schon die vierte Bombendrohung innerhalb weniger Wochen in Luxemburg. Erst am Montag war das Drogenhilfszentrum Abrigado in Bonneweg evakuiert worden. In diesem Fall wurde der Täter gefasst.



Vor einer Woche hatte sich ein ähnlicher Vorfall bei einem Baumarkt in Bettemburg abgespielt. Für großen Wirbel hatte die Bombendrohung am 21. März gegen ein Einkaufszentrum und ein Kino in Kirchberg geführt. In allen Fällen hatte es sich um falschen Alarm gehandelt.