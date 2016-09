(str) - Kurz nach 3 Uhr kam es in der Nacht zum Montag zwischen der Place Dargent und der Clinique d'Eich zu einem Verkehrsunfall. Als die Polizei vor Ort eintraf fehlte vom Fahrer jede Spur.

Er hatte allerdings seine verletzte Beifahrerin an der Unfallstelle zurückgelassen. Der Unfallhergang ist laut Polizei noch ungeklärt. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich allerdings heraus, dass auch eine Fußgängerin in den Unfall verwickelt war und bereits in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Der Unfallverursacher konnte nach mehrstündiger Fahndung im Bahnhofsviertel gestellt werden. Es zeigte sich, dass er zur Verhaftung ausgeschrieben war, weil er einem Gerichtsurteil nicht nachgekommen war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Er wurde inhaftiert. Der Unfallwagen wurde beschlagnahmt.