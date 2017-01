(mth) - Nach dem brutalen Überfall auf einen Kunden vor dem Sitz der BIL in der Route d'Esch in Hollerich am vergangenen Donnerstag sucht die Polizei nun nach Zeugen, denen das Fluchtfahrzeug am Morgen vor dem Überfall aufgefallen ist.

Bei dem Fluchtauto, das kurz nach dem Überfall verbrannt am Ort "Fräiheetsbam" zwischen Strassen und Bridel gefunden wurde, handelt es sich um einen Wagen des Typs Audi S3 mit silbergrauer Metallic-Lackierung und dem luxemburgischen Kennzeichen SE4043.

Die Ermittler der Polizei bitten um die Mithilfe der Bevölkerung, um herauszufinden, wo und wann dieser Wagen in den Stunden vor dem Überfall, der gegen 13.30 Uhr stattfand, gesehen wurde.

Zeugen sollen sich beim Polizeinotruf unter der Nummer 113 melden.

Drei unbekannte Täter hatten am 26. Januar in der Route d'Esch auf dem Parkplatz vor dem Bankgebäude einen Mann mit Baseballschlägern niedergeschlagen und ihm einen Koffer mit Bargeld abgenommen. Bei der gestohlenen Summe soll es sich um 1,3 Millionen Euro in kleinen Scheinen gehandelt haben, wie das "Tageblatt" meldete - eine Information, die von der Staatsanwaltschaft bisher nicht bestätigt wurde.