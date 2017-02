(che) - Wie das "Centre d´intervention" aus Hesperingen (CIS) mitteilte, kam es am Donnerstagvormittag gegen 11.25 Uhr zu einem Einsatz in der Grundschule in Itzig.

Im Heizungskeller in der Grundschule war ein ungewohnten Geruch wahrgenommen worden, woraufhin der Verantwortliche der Schule dies beim Notruf meldete. Die Feuerwehrleute stellten im Untergeschoss erhöhte Kohlenmonoxidwerte fest - wobei man diese üblicherweise weder sehen, noch riechen oder schmecken kann - und nahmen Belüftungsarbeiten vor.



Während der Arbeiten wurde das Schulgebäude evakuiert, dieses konnte aber nach den Arbeiten wieder normal genutzt werden.



Problem an der Heizungsanlage



Der Grund für die erhöhten Werte, die laut CIS Hesper den zulässigen Grenzwert überschritten, jedoch nicht im kritischen Bereich lagen, war laut Gemeindeverwaltung ein technisches Problem an der Heizungsanlage.

Der Defekt sei mittlerweile behoben worden, heißt es. Die Kinder seien aber zu keinem Zeitpunkt in ernsthafter Gefahr gewesen und der Schulbetrieb könne am Freitag bedenkenlos stattfinden.



Neben den Einsatzkräften des Centre d´intervention aus Hesperingen waren der Notdienst der Creos, ein Rettungswagen der Stadt Luxemburg und die Polizei vor Ort.