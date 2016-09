(nas) - Ein kleiner Ort mit einem großen Namen. Schengen ist auf der ganzen Welt durch das Abkommen und den damit geschaffenen europäischen Raum ohne Grenzkontrollen bekannt geworden. Besucher werden in dem Winzerort u. a. durch das Europadenkmal und das Europamuseum in der Rue Robert Goebbels an dieses Ereignis erinnert. Doch, in das Europamuseum kommen sie seit dem Deckeneinsturz am 12. Mai nicht mehr.



Denn derzeit sind die Türen dieses Gebäudes geschlossen und werden es noch bis voraussichtlich bis Januar oder Februar 2017 bleiben, wie der Bürgermeister der Gemeinde Schengen, Ben Homan, auf Nachfrage bestätigt. Nachdem man nämlich zu Beginn von einer simplen Instandsetzung der Decke ausgegangen war, würde man das Gebäude nun „von Grund auf“ instand setzen.



Die diesbezüglichen Arbeiten würden, laut Homan, in Kürze ausgeschrieben und anschließend in Angriff genommen. Während der Betrieb im Bistro weiterhin läuft, bleibt das Museum demnach weiterhin geschlossen. Nichtsdestotrotz ist ein Teil der Ausstellung aus dem Europamuseum bis zur Wiedereröffnung im nahegelegenen Koch'Haus (2, Hemmeberreg) zu sehen.