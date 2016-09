(SH) - Die Luxemburger Polizei hat sich in der Nacht zum Mittwoch an einer europäischen Aktion im Kampf gegen den Handel mit gestohlenen Wagen beteiligt.



Rund 40 Beamte hatten sich gegen 23 Uhr in Petingen an der N31 in Nähe der Grenze zu Frankreich und Belgien aufgestellt. Insgesamt wurden 40 Wagen und 73 Personen kontrolliert. Verdächtige Fahrzeuge wurden keine bemerkt, allerdings wurden zwei Strafzettel ausgestellt, weil die Autoversicherung nicht in Ordnung war. Zudem wurden in zwei Fahrzeugen Drogen gefunden.



Die Aktion "JPO CARS" (Joint Police Operation) wurde mit Unterstützung von Europol zeitgleich in mehreren europäischen Ländern durchgeführt.

