(na) - Am Sonntagmorgen, kurz vor Mittag, ist es in der Avenue des Allies in Ettelbruck zu einem Unfall gekommen. Involviert waren zwei Autos die miteinander kollidiert waren. Wie die Rettungskräfte mitteilten, wurden drei Personen verletzt.



Mehr Details sind nicht bekannt. Vor Ort waren neben den Rettungskräften aus Ettelbrück und Diekrich auch die Polizei.