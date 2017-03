(L.E.) - „Wenn ich es selbst nicht mehr essen kann, kann ich es immer noch den Tieren geben“, schien sich am Freitag eine Frau gedacht zu haben, die samt Kindern im „Escher Déirepark“ dabei erwischt wurde, wie sie stark vergammelte Backware an Wild und Ziegen verfüttern wollte. Dass der Schimmel an Brötchen und Süßgebäck (die beide ohnehin für Tiere viel zu viel Zucker enthalten) gesundheitsschädigend sein könnte, kam ihr nicht in den Sinn ... oder doch?



Die Frau zeigte jedenfalls Einsicht, nachdem die Pfleger im – frei zugänglichen – Park, sie zufällig erwischt und darauf aufmerksam gemacht hatten, dass es vor Ort gratis Futter gibt, das Besucher verfüttern dürfen ...