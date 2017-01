Ein Polizeiwagen, der am Montagmorgen mit Sonderrechten auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall in Reckingen/Mess war, wurde in Esch/Alzette selbst in einen Unfall verwickelt.



Als die Polizisten in der Route de Luxembourg auf Höhe der Kreuzung mit dem Boulevard G.D. Charlotte einen Lieferwagen überholen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Daraufhin wurde der Polizeiwagen in die Hecken auf dem Bürgersteig geschleudert. Das andere Fahrzeug prallte gegen einen weiteren Wagen.



Fahrer und Beifahrer des Dienstfahrzeuges zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin das anderen Wagens kam mit dem Schock davon.



