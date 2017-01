(na) - Am Freitag wird der Escher Gemeinderat über den Teilbebauungsplan (PAP) zum Flüchtlingsheim im Quai Neudorf abstimmen. Vor fast genau einem Jahr, am 22. Januar 2016, hatte Bürgermeisterin Vera Spautz dem selben Gremium mitgeteilt, dass die Regierung die Schaffung einer solchen Struktur in Esch plane.



Damals ging noch die Rede von einer Kapazität von 300 Personen ...