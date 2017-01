(na) - Was lange währt wird endlich gut. Der eigentlich schon 2009 ausgelaufene Kollektivvertrag für die Arbeiter von 18 Südgemeinden wurde am Montagmorgen nach der Neuverhandlung unterschrieben.



Zuletzt hatte es nicht immer danach ausgesehen, als würde dieser Bund der 18 Gemeinden bestehen bleiben. Ein Streit war aufgekommen, nicht nur, aber unter anderem zwischen LSAP und CSV-geführten Gemeinden.



Knackpunkt Anfangsgehälter



Einen Knackpunkt stellte die Anpassung des Anfangsgehälter der Gemeindearbeiter dar. Einerseits plädierte der Käerjenger Bürgermeister Michel Wolter (CSV) für eine Anpassung der Arbeitergehälter an die der Gemeindebeamten, dies infolge der Reform des öffentlichen Dienstes. Andererseits wehrte sich die Verhandlungsleiterin und Escher Bürgermeisterin Vera Spautz (LSAP) dagegen.



Schließlich wurde entschieden, diesen Punkt separat in einer Arbeitsgruppe zu behandeln. Eine neue "Einstiegsprozedur" soll eingeführt werden. "Diese neue Einstiegsprozedur lehnt sich an die Bestimmungen der statutarischen Gehälterreform im öffentlichen Dienst", heißt es.

Vera Spautz rechnet damit, dass die noch zu verhandelnden Punkte bis zum Sommer geklärt werden können, erklärte sie am Montagmorgen dem Luxemburger Wort.

Bereits ausgehandelte Verbesserungen



Da man sich aber bereits auf viele andere Punkte geeinigt hatte, konnte der neue Vertrag unterschrieben werden, hieß es am Montagmorgen in den Fluren des Escher Rathauses. Dadurch dass die Streitpunkte in Arbeitsgruppen geklärt werden sollen, dürfte nun auch wieder Ruhe in der Thematik eintreten.



Vertreter der 18 Gemeinden, sowie der zwei Gewerkschaften OGBL und LCGB, setzten ihre Unterschrift unter den neuen Kollektivvertrag, der rückwirkend ab dem 1. Januar 2017 in Kraft tritt und bis zum 31. Dezember 2018 gültig bleibt.



Betroffen sind rund 2.000 Gemeindearbeiter der 18 Gemeinden. Diese dürfen sich auf verschiedene Verbesserungen freuen, wie zum Beispiel die Erhöhung des Punktwertes um 2,2 Prozent rückwirkend auf den 1. Januar 2015 oder die Überweisung einer einmaligen Jahresprämie von 0,9 Prozent.

