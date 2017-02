(mth) - Am Freitagnachmittag um 16 Uhr bekam zwei Gemeindebeamte es in Esch/Alzette mit einem aggressiven Autofahrer zu tun.

Die beiden Ordnungsbeamten waren dabei, in der Rue du Commerce einen Strafzettel an einem falsch geparkten Wagen anzubringen. Der Halter des Wagens kam sogleich angerannt und schrie die Beamten an.

Dann spuckte er einer Beamtin ins Gesicht, sprang ins Fahrzeug und fuhr davon. Hierbei fuhr er den zweiten Beamten an und verletzte diesem am Knie. Die Polizei ermittelt