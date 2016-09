(LW) In der rue du Canal in Esch/Alzette ist am Donnerstag kurz nach 20 Uhr ein Mann von einem Auto angefahren worden, als er dabei war, die Straße auf dem Zebrastreifen zu überqueren.



Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Alkoholtest beim Fahrer war negativ. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mess- und Erkennungsdienst der "Police Judiciaire" mit der Unfalluntersuchung beauftragt. Die Straße wurde teilweise gesperrt.