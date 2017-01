(na) - Im verlassenen Ediff-Gebäude zwischen Esch und Monnerich werden in Zukunft Flüchtlinge untergebracht. Dies bestätige Nathalie Medernach, Sprecherin des OLAI („Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration“) dem LW auf Nachfrage.



„Es muss nicht viel umgebaut werden“

Derzeit werden an der früheren Schule Auffrischungsarbeiten vorgenommen. Diese steht seit dem Erdrutsch an der Monnericher Bauschuttdeponie im März 2014 leer.



Die Arbeiten sollen für Februar abgeschlossen sein. „Es muss nicht viel umgebaut werden“, so Nathalie Medernach noch. Küche und Sanitäranlagen bestehen bereits im Gebäude.



„Wir brauchen dringend Bette“

Kurz nach Fertigstellung sollen dann auch die ersten neuen Einwohner einziehen: „Wir brauchen dringend Bette“, so die OLAI-Sprecherin weiter. Die bisher geöffneten Aufnahmeplätze stoßen so langsam an ihre Grenzen. Insgesamt sollen um die 150 Personen dort ungebracht werden können.



Eine provisorische Lösung



Die Ediff-Schule soll aber nur als provisorische Lösung dienen. Langfristig ist in Esch/Alzette bekanntlich eine Flüchtlingsstruktur im Viertel Neudorf geplant. Auch diese ist für etwa 150 Personen ausgelegt.



Eingangs war geplant, am Quai Neudorf eine Struktur für 300 Personen zu errichten, doch wurde diese Zahl nach Kritiken in der Bevölkerung halbiert. Entstehen soll nun ein zweistöckiges Gebäude. Im Erdgeschoss sind Gemeinschafts- und Verwaltungsräume vorgesehen.



Die Wohnräume werden im ersten Stockwerk untergebracht. Neben Platz für 150 Asylbewerber soll am Quai Neudorf aber auch Wohnraum für Menschen entstehen, die auf der Suche nach einer Sozialwohnung sind.