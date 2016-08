(stb) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 04.05 Uhr wurde die Escher Feuerwehr zu einem Einsatz in die Rue Belval geruffen. An Ort und Stelle mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass auf einem Parking drei Lieferwagen brannten.



Der Einsatz der Feuerwehr gestaltete sich alles andere als einfach. Immer wieder explodierten Spraydosen, die zu echten Wurfgeschossen mutierten. Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden.



