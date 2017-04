(str) - Betrunken, aggressiv und nicht im geringsten einsichtig war ein Mann, mit dem sich die Polizei in der Nacht zum Samstag in Esch/Alzette befassen musste.

Zunächst pöbelte er gegen 1 Uhr in einer Schenke in Rue Zénon Bernard Gäste und Angestellte an. Als er von der Polizei aus dem Lokal begleitet wurde, wollte er sich nicht beruhigen. Er bedrohte und beleidigte die Beamten.



Als die Polizisten dann in der Gaststätte den Sachverhalt mit der Wirtin klärten, nutzte der betrunkene Mann die Gelegenheit, um sich am Einsatzwagen der Beamten zu vergreifen. Er riss das Nummernschild ab und warf es über die Straße.



Andere Polizisten hatten ihn dabei beobachtet. Da er aufgrund seines alkoholisierten Zustandes eine Gefahr für sich und für andere darstellte, wurde er für die restliche Nacht im Polizeiarrest untergebracht.



Ebenso erging es einem betrunkenen Mann knapp fünf Stunden später in der hauptstädtischen Rue de Bouillon. Er hatte wohl aus Frust vor einer Diskothek das Seitenfenster eines Taxis eingeschlagen.